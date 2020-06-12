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11:45 12 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Испании возобновился футбольный чемпионат с имитацией криков фанатов

В четверг, 11 июня, матчем между «Севильей» и «Бетисом» официально возобновился чемпионат Испании по футболу, который был остановлен из-за эпидемии.

Матч проходил в Севилье при пустых трибунах, однако организаторы использовали шум, который имитирует присутствие фанатов на трибунах.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отличились Лукас Окампос (с пенальти) и Фернандо.

Первым возобновился после карантина чемпионат Германии. 17 июня возобновится чемпионат Англии, а 20 июня начнутся матчи итальянской Серии А.

Чемпионат Франции в этом году был завершен досрочно.

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Тэги: футбол, Испания, болельщики

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