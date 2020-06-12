НАБУ открыло дело на главу Офиса президента Ермака
Из-за его брата, «продававшего» госдолжности.
В НАБУ открыли уголовное производство против главы Офиса президента Украины по делу о пленках с его братом. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос «Радио Свобода», также по этому делу ведется еще одно уголовное производство, но против кого не сообщается.
В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно обязательства внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.
«В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении (…) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – часть 2 статьи 369-2″, – говорится в сообщении.
Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанному заявлению, председатель Офиса президента якобы «получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти». По поводу этого в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».
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