На рынке в Пекине выявили десятки носителей COVID-19

Масштабные проверки начались после того, как на рынке Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося.

На одном из крупнейших рынках Пекина выявили четыре случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, заявила в субботу, 13 июня, заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

«Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке Синьфади выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у них не было никаких симптомов», – сообщила он.

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку «Синьфади», либо работали там, либо часто посещали.

Еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.

Все они были помещены в карантин для дальнейшего медицинского наблюдения. Также в карантин помещены 139 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.

Кроме того, была проведена масштабная проверка в крупных супермаркетах и на сельскохозяйственных рынках по всему городу, всего было собрано 5424 образца с мяса, морепродуктов, различных продуктов питания и с различных предметов окружающей среды, включая мусорные баки, столы, дверные ручки, раковины.

В результате 40 образцов, взятые из окружающей среды на рынке Синьфади, дали положительный результат, все остальные были отрицательными.