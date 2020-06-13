Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса.
В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.
По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Первое место по-прежнему у США – 116 825 умерших.
По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте – 828 810 инфицированных.
За сутки в мире снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – почти 141 тысяча.
Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека – выздоровели.
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