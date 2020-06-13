НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:00 13 Июня 2020 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса.

В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.

По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Первое место по-прежнему у США – 116 825 умерших.

По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте – 828 810 инфицированных.

За сутки в мире снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – почти 141 тысяча.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека – выздоровели.

Источник:
Тэги: Бразилия, жертвы, коронавирус, covid-19

Новости по теме

На рынке в Пекине выявили десятки носителей COVID-19

Масштабные проверки начались после того, как на рынке Синьфади обнаружили COVID-19 на доске для разделки лосося.

В Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19

Два дня подряд в Украине фиксировали менее 700 случаев коронавируса, а за минувшие сутки выявили 753 заболевших.

Минздрав анонсировал срочные решения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине

Рекордная заболеваемость коронавирусом вызвана игнорированием людьми требований карантина, считает Максим Степанов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты