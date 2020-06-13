Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса.

В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.

По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Первое место по-прежнему у США – 116 825 умерших.

По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте – 828 810 инфицированных.

За сутки в мире снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – почти 141 тысяча.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека – выздоровели.

Тэги: Бразилия, жертвы, коронавирус, covid-19