Польша открывает границы со странами ЕС
Теперь после въезда в республику гражданам страны, а также иностранцам с постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.
Власти Польши объявили об открытии внутренних границ в Шенгенской зоне, которые до сих пор находились на замке из-за пандемии нового коронавируса. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
По его словам, с субботы контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Однако внешние границы пока останутся закрытыми.
«Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики», – сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В то же время, глава правительства польши призвал осторожно пользоваться открывающимися границами с соседними государствами, чтобы не подвергать опасности себя и других.
«Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения», – добавил он, призвав с умом пользоваться открывшейся возможностью для выезда, чтобы не подвергать опасности себя и других.
Дата снятия Польшей ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется.
Новости по теме
Игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии, заявляют в МОЗ.
Стимулирующие программы Конгресса лишь «частично смягчат ухудшение экономических условий».
Пунткы пропуска на границе со Словакией и Молдовой начнут открывать 1 июня. Венгрия пока согласия не дала.