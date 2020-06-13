В Офисе президента ведётся работа по дискредитации Зеленского – СМИ

Главный источник работы по дискредитации деятельности президента Украины Владимира Зеленского может находиться в его Офисе.

Главный источник работы по дискредитации деятельности президента Украины Владимира Зеленского может находиться в его Офисе. Об этом говорится в статье «Тайное становится явным. Как и почему Ермак «сливает» Зеленского», опубликованной в издании «Политека».

«Речь идёт о максимальном ослаблении позиции Зеленского, уменьшении его влияния на процессы и принятие решений, с чем Ермак (глава ОПУ Андрей Ермак – Ред.) успешно справляется. Он приготовил для президента приятную «тёплую ванну», в которой тот уже расслабился и фактически передал бразды правление страной в руки главы своего Офиса – в руки человека, фигурирующего в трёх уголовных производствах, выставивший на торги национальные интересы и являющегося, по сути, потенциальным врагом украинского государства», – отмечается в статье.

Автор указывает, что по имеющейся информации, Ермак действует не по собственной инициативе, а вполне конкретному заказу: «Он уже получил $40 млн за выполнение заказа Кремля в отношении Зеленского. Причина заказа, как нам стало известно, проста – Зеленский не поддерживает желанный для заказчика курс», – отмечает он.

Также при деструктивном участии главы ОПУ Зеленский провёл «сомнительную ротацию» в оборонной сфере: «назначил нового главу Военно-морских сил ВСУ – сменил адмирала на контр-адмирала, который считается более лояльным к президенту», – говорится в статье.

Автор отмечает, что влияние Ермака на Верховную Раду и монобольшинство также не способствует сплочению в рядах властей и конструктивной работе.

«В «Слуге народа» царит полный разброд, и значительный вклад сделан именно Ермаком, который плетёт внутрифракционные интриги и настраивает друг против друга разные группы влияния. А на некоторых «неугодных» Ермак натравливает лично президента. С его подачи Зеленский впутался в конфликт вокруг прославленных плёнок Ермака, за которые взялось НАБУ», – отмечает он.

Такие действия главы ОПУ, по мнению автора, направлены не только на «отработку гонорара», но и на узурпацию власти.

«Он выстраивает свою политику в ущерб своему другу Зеленскому, который то ли не видит, то ли попросту не хочет видеть, как его оболванивают. Успешно выполняет свою задачу, суть которой – посеять управляемый хаос в стране, после чего Зеленский вернётся на привычную ему сцену. И он весьма успешно с ней справляется», – подчёркивается в статье.