В Аргентине пастор превратил свою церковь в бар

Церковь «Hour of Restoration Church of God in Christ» в Мемфисе, пастора которой обвинили в сексуальном растлении его 16-летней падчерицы, была закрыта. Об этом заявил адвокат обвиняемого, — сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post. Первое слушание по делу пастора состоялось 26 декабря. Обвиняемый признал себя виновным. [...]