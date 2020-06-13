В Аргентине пастор превратил свою церковь в бар
Евангелическая церковь Comunidad Redentor в городе Сан-Лоренцо, в центральной провинции Санта-Фе, в знак протеста превратилась в «Бар поклонения».
Внутри церкви были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли экземпляры Библии на подносах, пишет The Guardian.
Пастор Даниэль Каттанео, который также был одет, как официант, сказал, что на сегодняшний день это единственный способ нести слово Божье.
«Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?» – возмутился пастор.
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