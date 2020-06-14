Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжан Биртанов в настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь. Сам он попросил всех жителей Казахстана соблюдать карантин.

«Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», – отметил министр.

Биртанов попросил всех жителей республики придерживаться рекомендаций по профилактике.

Ранее сообщалось о госпитализации пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали с положительным тестом на коронавирус.

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