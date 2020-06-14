Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России
Собор Воскресения Христова возвели в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в войне.
Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более 3 миллиардов рублей.
Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Согласно санитарным требованиям, число участников богослужения ограничено: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви, глава министерства обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
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