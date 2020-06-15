Опубликована обновленная программа деятельности Кабмина
Доработанная программа деятельности содержит приоритеты и задачи для каждого министерства.
Правительство опубликовало доработанную программу своей деятельности.
Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.
Программа 2.0 увеличена с 10 страниц до 85.
В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.
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