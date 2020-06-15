Опубликована обновленная программа деятельности Кабмина

Доработанная программа деятельности содержит приоритеты и задачи для каждого министерства.

Правительство опубликовало доработанную программу своей деятельности.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.

Программа 2.0 увеличена с 10 страниц до 85.

В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.

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