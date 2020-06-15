Страны Европы открывают свои границы для туристов
Значительная часть ограничений при этом продолжает действовать из-за разного уровня заболеваемости.
Правительство Нидерландов с понедельника, 15 июня, разрешило своим гражданам туристические поездки в 16 европейских стран. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило информагентство Reuters.
Германия с понедельника отменила пограничный контроль: гражданам стран ЕС больше не нужно объяснять причину въезда в страну.
Франция открыла границы для путешественников из ЕС и шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут проходить обязательный карантин.
Это не касается прибывающих из Испании и Великобритании, где высокая заболеваемость коронавирусом сохраняется.
Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.
Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.
Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии – при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.
Греция будет обязывать проходить карантин всех, кто прибывает из восьми стран ЕС.
В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из «оранжевых» или «красных» стран, таких как Португалия и Швеция.
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