Фонд госимущества обратился к ОПЗ об утрате государством 7 млн долларов ежемесячно, – ответ на запрос

Фондом госимущества направлены письма на Одесский припортовый завод относительно ускорения доработки Порядка проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AО «ОПЗ».

Фондом госимущества направлены письма на Одесский припортовый завод относительно ускорения доработки Порядка проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AО «ОПЗ». Об этом говорится в ответе Фонда госимущества на запрос ИА «Украинские новости» в Офис Президента и Кабмина.

На сегодняшний день Фонд государственного имущества «принимает все возможные меры для проведения прозрачного отбора поставщика давальческого сырья природного газа».

«На сегодняшний день Фондом были направлены письма в Общество по ускорению доработки Порядка проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AО «ОПЗ» (Акционерное общество «Одесский припортовый завод» – ред.)», – говорится в ответе ФГИУ.

Фонд госимущества напомнил, что в январе 2020 года были объявлены конкурсный отбор поставщика давальческого сырья.

«Однако, с целью предотвращения нанесения вреда экономическим интересам государства и обеспечения создания условий бесперебойной, рентабельной и наиболее экономически выгодной деятельности Общества, наблюдательным советом AО «ОПЗ» отменена начатая процедура конкурсного отбора и обязано Исполнительный орган АО «ОПЗ» срочно разработать и предоставить на утверждение наблюдательному совету AО «ОПЗ» Порядок проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AО «ОПЗ», в котором определить четкие условия, требования и положения для проведения отбора поставщика давальческого сырья с максимальным обеспечением безопасности деятельности AT «ОПЗ» от имеющихся рисков, а также поручено руководителю Исполнительного органа AО «ОПЗ» рассмотреть возможность перехода AО «ОПЗ» на прямые поставки природного газа», – отмечают в ФГИУ.

3 июня БизнесЦензор сообщил, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) сотрудничает с малоизвестной компанией «АгроГазТрейдинг», которая формирует долги перед заводом и забирает себе ежемесячно 5-7 млн долларов прибыли ОПЗ. В то же время, последний конкурс на сотрудничество с заводом, где другие компании предлагали ОПЗ более выгодные условия, был отменен правлением предприятия.

В опубликованном пресс-релизе Компания «АгроГазТрейдинг» настаивала на отсутствии каких-либо задолженностей перед ОПЗ, однако не продемонстрировала акт сверки по текущей задолженности с заводом. Вместе с тем, из собственных источников «Украинским новостям» известно, что существует постоянная задолженность АГТ перед ОПЗ. Это обеспечивает финансовую устойчивость «АгроГазТрейдинга» за счет Одесского припортового завода. Согласно договору, который опубликован на сайте ОПЗ, АГТ должен осуществлять предоплату за услуги, а в реальности платит по факту их оказания с отсрочкой и фактически кредитуется за счет государственного предприятия.

Ранее, 25 мая, политический эксперт Алексей Голобуцкий сообщил, что по оценкам специалистов Одесский припортовый завод (ОПЗ) ежемесячно недополучает 7 млн долларов прибыли – из-за сомнительных схем продолжения контрактов.

По данным из открытых источников, Одесский припортовый завод заключил контракт с «АгроГазТрейдинг» на переработку сырья в прошлом году, затем контракт был продлен несколько раз.