Полиция изъяла в Ровенской области почти тонну янтаря

На рынке стоимость партии камня достигает 1,2 миллионов долларов.

По данным пресс-службы Нацполиции, в Ровенской области изъято 858 кг незаконно добытого янтаря на сумму 1,2 млн долларов.

«Сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценного камня. По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность», – говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за границу вне таможенного контроля.

При отправке янтаря за границу использовались поддельные документы о его происхождении.

Среди изъятого янтаря есть камни, которые весят более 1 кг и имеют историческую ценность.

Указано, что цена одного такого камня на черном рынке начинается от 10 тыс. долларов.