Отчим выбросил из окна пятилетнего пасынка

Ребенка передали экстренной скорой медицинской помощи, а на место происшествия вызвали сотрудников ювенальной превенции.

В городе Белая Церковь Киевской области мужчина выбросил в окно жилого дома на первом этаже 5-летнего ребенка своей сожительницы. Мальчик получил травму головы, сообщает патрульная полиция Белой Церкви во вторник, 16 июня.

Указано, что инцидент произошел сегодня около полудня на улице Сквирское шоссе. Заявительница рассказала, что малолетний ребенок с травмированной головой сидит на улице, у подъезда. Также она слышала звук разбитого стекла.

Полицейские прибыли по указанному адресу почти одновременно с медиками. Врачи сообщили инспекторам, что ребенка забрали родители, закрылись в квартире и игнорируют просьбы открыть дверь.

«Поскольку в действиях родителей усматривалась угроза для жизни ребенка, патрульные приняли решение попасть в квартиру через разбитое стекло на первом этаже. В доме они обнаружили мать ребенка и 5-летнего мальчика с явными телесными повреждениями», – говорится в сообщении.

Ребенка передали экстренной скорой медицинской помощи, а на место происшествия вызвали сотрудников ювенальной превенции.

По предварительной информации, мальчика из окна выбросил сожитель матери ребенка, который после этого скрылся в неизвестном направлении. Однако, вскоре его нашли и задержали сотрудники местного отдела полиции.

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