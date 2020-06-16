НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
20:30 16 Июня 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Названы размеры выплат семьям пострадавших от COVID медиков

Также глава государства отметил важность сотрудничества с ЕС в вопросе вакцины против коронавируса.

По инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с пандемией COVID. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Офис президента.

Соответствующие постановления будут рассматривать в среду, 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавирусу или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей; 210 тыс. гривен если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика на коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших», – подчеркнул Зеленский.

Источник:
Тэги: Выплаты, медики, covid-19

Новости по теме

Названо число умерших медиков от COVID в Украине

От коронавируса удалось излечиться с начала пандемии около трем тысячам медицинских работников.

Среди киевских медиков ищут тех, кто переболел COVID-19

Из врачей, которые уже переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет, могут формировать специальные бригады.

Зеленский провел совещание по COVID-19

Глава государства поручил подготовить документы для введения страхования медиков, борющихся с коронавирусом.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты