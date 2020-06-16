Названы размеры выплат семьям пострадавших от COVID медиков
Также глава государства отметил важность сотрудничества с ЕС в вопросе вакцины против коронавируса.
По инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с пандемией COVID. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Офис президента.
Соответствующие постановления будут рассматривать в среду, 17 июня, чтобы начать выплаты в ближайшее время.
По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавирусу или при других обстоятельствах. Речь идет, среди прочего, о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей; 210 тыс. гривен если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика на коронавирусной инфекцией.
«Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших», – подчеркнул Зеленский.
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