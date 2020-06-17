Глава партии «СН» в Киеве Тищенко требует от Авакова лично защитить каждого журналиста в Украине

Сегодня возле Офиса президента Украины состоится мирная акция журналистов против полицейского бездействия, во время которой возможны провокации.

Об этом на своём Телеграм-канале сообщил блогер Евгений Хурсин.

По словам блогера, глава партии «Слуга народа» в Киеве Николай Тищенко призвал министра внутренних дел Арсена Авакова гарантировать безопасность представителям СМИ во время проведения мирной акции возле Офиса президента.

Как сообщает Николай Тищенко, предпосылкой к протестному движениюстали события возле Шевченковского суда.

«Ряд журналистов были вытолканы полицией по указке группы поддержки подозреваемого в убийстве Стерненко. То есть полиция пошла на поводу у тех, кто целый день её оскорблял и провоцировал. Сегодня под Офисом президента также не исключены провокации против журналистов.Я призываю Арсена Авакова обеспечить безопасность и стать на сторону прессы, какой бы неудобной она для него не была», – цитирует блогер Николая Тищенко.