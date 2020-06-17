Глава партии «СН» в Киеве Тищенко требует от Авакова лично защитить каждого журналиста в Украине
Сегодня возле Офиса президента Украины состоится мирная акция журналистов против полицейского бездействия, во время которой возможны провокации.
Сегодня возле Офиса президента Украины состоится мирная акция журналистов против полицейского бездействия, во время которой возможны провокации.
Об этом на своём Телеграм-канале сообщил блогер Евгений Хурсин.
По словам блогера, глава партии «Слуга народа» в Киеве Николай Тищенко призвал министра внутренних дел Арсена Авакова гарантировать безопасность представителям СМИ во время проведения мирной акции возле Офиса президента.
Как сообщает Николай Тищенко, предпосылкой к протестному движениюстали события возле Шевченковского суда.
«Ряд журналистов были вытолканы полицией по указке группы поддержки подозреваемого в убийстве Стерненко. То есть полиция пошла на поводу у тех, кто целый день её оскорблял и провоцировал. Сегодня под Офисом президента также не исключены провокации против журналистов.Я призываю Арсена Авакова обеспечить безопасность и стать на сторону прессы, какой бы неудобной она для него не была», – цитирует блогер Николая Тищенко.
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