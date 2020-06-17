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16:00 17 Июня 2020 Просмотров 839   КомментариевКомментарии

Марсоход запечатлел на одном снимке Землю и Венеру

Находящийся на поверхности Красной планеты аппарат снял невероятный кадр, на который попали сразу две планеты.

В NASA показали невероятный снимок марсохода Curiosity с поверхности Марса. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Аппарат сумел запечатлеть на одном снимке Землю и Венеру. При этом сам марсоход находился на поверхности Марса.

Отмечается, что снимок был сделан 5 июня 2020 года спустя 75 минут после заката солнца на Марсе. В NASA отметили, что это 2784 марсианский день миссии Curiosity.

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Тэги: фото, космос, Марс, Марсоход

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