В Херсонской области полицейский несколько месяцев скрывал убийство

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского по делу об убийстве в Каховке 1 января. Его обвиняют в сокрытии особо тяжкого преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Согласно расследованию, полицейский был свидетелем ссоры во время празднования нового года, во время которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину.

«Полицейский, без всякого принуждения, согласился скрыть преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который имел при себе погибший, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своего товарища», – сообщили в ГБР.

Как отметили в Бюро, из-за действий полицейского правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию следствия – убийство с целью самозащиты.

Обвинительный акт направлен по ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Бывшему полицейскому грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

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