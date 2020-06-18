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18:02 18 Июня 2020 Просмотров 131   КомментариевКомментарии

На Порошенко завели дело за «разжигание религиозной вражды»

Об этом экс-президент сказал на митинге возле Печерского районного суда Киева, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, и я ничего не придумываю – за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создание Православной церкви Украины», – сказал Порошенко.

Он сообщил, что узнал об этом только на этой неделе.

Порошенко считает получение томоса главным событием своей жизни и исторической катастрофой для Путина.

Пятый президент Украины сыграл важную роль в объединении православных церквей Украины и создании единой поместной Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Он лично убеждал вселенского патриарха Варфоломея предоставить томос об автокефалии украинской церкви и принимал участие в объединительном соборе.

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Тэги: уголовное дело, Петр Порошенко, томос об автокефалии, Православная церковь Украины

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