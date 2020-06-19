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16:37 19 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

За посещение кафе в период карантина оштрафовали всех, кроме Зеленского

Решение может быть обжаловано.

Хмельницкий горрайонный суд наложил штрафы в размере 17 тыс. гривен на главу Офиса Президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, главу Хмельницкой обладминистрации Дмитрия Габинета за посещение кафе без масок.

Решение было принято в пятницу.

Суд признал всех чиновников виновными в совершении административного правонарушения по статье 44-3 Кодекса об административных правонарушениях – они нарушили режим карантина при посещении кафе в Хмельницком, а именно были без масок.

Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина из-за необходимости официального толкования КС его неприкосновенности.

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Тэги: суд, кофе, зеленский

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