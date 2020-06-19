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19:21 19 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британская полиция конфисковала Rolls-Royce у звезды «Манчестер Юнайтед»

Полиция конфисковала у Поля Погба автомобиль. Rolls-Royce Wraith Black Badge остановили около Хейла, графство Чешир.

Причиной конфискации транспортного средства стало не нарушение ПДД. Оказалось, что 27-летний футболист не сменил номерной знак своего автомобиля вовремя, сообщает The Sun.

Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории Великобритании более 6 месяцев должны быть зарегистрированы и оснащены британскими номерными знаками. Погба же ездил на машине с французскими номерами, тем самым нарушив правила.

Сообщается, что Погба теперь должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов, после чего в течение семи дней сможет вернуть машину.

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Тэги: футбол, Манчестер Юнайтед, полиция, автомобиль

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