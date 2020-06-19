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20:30 19 Июня 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

«Барселона» выиграла суд у Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар проиграл «Барселоне» суд по делу о подписном бонусе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

28-летний экс-игрок «Барселоны» требовал от своего бывшего клуба 43,6 млн евро. Неймар настаивал на том, что эти деньги положены ему за продление контракта с клубом в 2016 году. По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в ПСЖ в 2017 году.

Однако суд отклонил это требование.

При этом по итогам заседания было принято решение о том, что уже бразилец должен заплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.

Форвард имеет право подать апелляцию на решение суда.

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Тэги: футбол, ФК Барселона, Неймар

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