«Барселона» выиграла суд у Неймара
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар проиграл «Барселоне» суд по делу о подписном бонусе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
28-летний экс-игрок «Барселоны» требовал от своего бывшего клуба 43,6 млн евро. Неймар настаивал на том, что эти деньги положены ему за продление контракта с клубом в 2016 году. По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в ПСЖ в 2017 году.
Однако суд отклонил это требование.
При этом по итогам заседания было принято решение о том, что уже бразилец должен заплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Форвард имеет право подать апелляцию на решение суда.
Новости по теме
«Барселона» отказалась от идеи возвращения бразильского форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно.
В Испании состоится судебное заседание по спору нападающего ПСЖ Неймара и футбольного клуба «Барселона». Неймар подал иск с требованием выплатить ему 26 миллионов евро.
Бразилец попытается заставить каталонцев выплатить ему вторую часть бонуса, который был ему обещан за подписание нового контракта в 2016 году.