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09:42 20 Июня 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России

Речь идет об экономических санкциях, введенных против России в 2014 году в связи с ее участием в вооруженном конфликте на востоке Украины.

В ходе видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений.

ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации.

Санкции налагают ряд ограничений на сотрудничество с Россией в сфере финансов, энергетики, торговли, запрещают экспорт в Россию ряда категорий товаров.

Российские официальные лица обращались к различным европейским политикам и организациям с призывами снять санкции, ссылаясь при этом на эпидемию коронавируса. В ЕС пришли к выводу, что нынешние санкции никак не влияют на способность России противостоять эпидемии.

Ранее на этой неделе ЕС продлил на год другой пакет санкций, связанный с аннексией Крыма.

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Тэги: Россия, санкции, Евросоюз

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