В хранилищах Украины уже более 19 млрд кубов газа

В Украину за сутки поступило из Европы почти 42 млн кубометров газа. Большая часть объема получена из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 июня вырос до 19,078 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в субботу, 20 июня.

За прошедшие сутки в ПХГ Украины закачали 63,31 млн куб. м газа. Отбор газа не проводился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило почти 42 млн кубов газа. Большую часть этого объема получили из Словакии – 36,966 млн кубов. Из Польши получено 5,014 млн кубов. Из Венгрии газ не поступал. При этом собственная добыча газа за сутки составила 55,104 млн куб. м газа.

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