НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
21:12 20 Июня 2020 Просмотров 508   КомментариевКомментарии

Ножом ранен мэр европейского города – киллер задержан

Нападение совершили на бургомистра города Брюгге.

В Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Дэ Фау. Глава города получил ножевое ранение.

Нападение произошло утром субботы рядом с юридической фирмой 62-летнего Дэ Фау. Неизвестный мужчина нанес удар ножом бургомистру в область шеи.

Раненого городского голову госпитализировали, ему уже сделали операцию. Сейчас его состояние стабильное.

Нападавшего арестовали. СМИ пишут, что преступник может быть бывшим клиентом юридической фирмы Дэ Фау, но пока эта информация не подтверждена. Также пишут, что нападавший может иметь проблемы с психикой.

Источник:

Новости по теме

Вооруженный конфликт на границе Индии и Китая – быть войне?

Китай обвиняет Индию в намеренной провокации.

Япония передаст медоборудование для госпиталей ВСУ

Партию медицинского оборудования поставят через представительство ООН в Украине до конца 2020 года.

В хранилищах Украины уже более 19 млрд кубов газа

В Украину за сутки поступило из Европы почти 42 млн кубометров газа. Большая часть объема получена из Словакии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты