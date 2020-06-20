Ножом ранен мэр европейского города – киллер задержан
Нападение совершили на бургомистра города Брюгге.
В Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Дэ Фау. Глава города получил ножевое ранение.
Нападение произошло утром субботы рядом с юридической фирмой 62-летнего Дэ Фау. Неизвестный мужчина нанес удар ножом бургомистру в область шеи.
Раненого городского голову госпитализировали, ему уже сделали операцию. Сейчас его состояние стабильное.
Нападавшего арестовали. СМИ пишут, что преступник может быть бывшим клиентом юридической фирмы Дэ Фау, но пока эта информация не подтверждена. Также пишут, что нападавший может иметь проблемы с психикой.
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