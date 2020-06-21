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08:09 21 Июня 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

«Шахтер» выиграл чемпионат Украины четвертый раз подряд

Донецкий «Шахтер» в субботу досрочно стал чемпионом Украины по футболу, обыграв в Киеве «Александрию» со счетом 3:2 и набрав 71 очко.

За пять туров до завершения турнира «Шахтер» оторвался от идущего вторым «Динамо» на 19 очков. У киевлян есть матч в запасе, но они все равно уже не смогут догнать лидера.

Это уже 13-й титул донецкой команды. Раньше «Шахтер» становился чемпионом Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014 и 2017-2019 годах.

Это первая победа в чемпионате Украины для португальского тренера «Шахтера» Луиша Каштру. Его предшественник Паулу Фонсека выигрывал чемпионат Украины три раза, румын Мирча Луческу – восемь раз, еще одно чемпионство «Шахтер» завоевал при Невио Скале.

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Тэги: футбол, ФК Шахтер Донецк

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