Стало известно, сколько белорусов будет голосовать за Лукашенко

Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг действующего президента республики.

Согласно итогам анализа, переизбрание Александра Лукашенко поддерживают 3,8 процента изученной аудитории, то есть всего 263 тысячи человек.

62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что Лукашенко должен уйти с поста президента.

72 процента пользователей готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко.

В голосовании на выборах президента готовы принять участие 47,2 процента изученной аудитории, то есть 3,2 миллиона человек.

Аналитик основывался на данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей – реальных людей, присутствующих каким-либо образом в социальных сетях. Это более чем две трети населения страны, которое, по подсчетам Национального статистического комитета республики на январь 2020 года, составляет 9,4 миллиона человек.

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