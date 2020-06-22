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Главная » Мир » Спорт
02:02 22 Июня 2020 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

От коронавируса умер автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу

Ахмед Ради скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 56 лет. Ради признавался лучшим азиатским футболистом 1988 года.

Ради был госпитализирован 13 июня, после чего был выписан, но снова поступил в больницу 18 июня из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Ахмед является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира. На турнире в Мексике, который проходил в 1986 году, он забил мяч знаменитому голкиперу Жан-Мари Пфаффу. Однако этот гол не спас иранскую сборную от поражения в матче группового этапа с командой Бельгии (1:2).

Ради выступал за иракские «Аль-Завраа» и «Аль-Рашид», а также катарский «Аль-Вакра».

В составе национальной сборной он дважды становился победителем розыгрыша Кубка арабских наций и один раз победителем Панарабских игр. Всего за сборную он провел 121 матч и забил 62 мяча

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Тэги: футбол, Ирак, коронавирус

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