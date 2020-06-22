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18:16 22 Июня 2020 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Патриарх Кирилл «сердечно поздравил» с годовщиной нападения Германии на СССР

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, посетил недавно открытый в Подмосковье главный храм Министерства обороны России.

В сопровождении патриарха Кирилла Путин посетил собор Воскресения Христова и открыл мемориальный комплекс «Дорога памяти». Он также выступил перед строем военнослужащих, заявив, что память о Великой Отечественной войне «абсолютно священна».

До Путина к военным обратился патриарх. В завершении своей речи предстоятель РПЦ сказал: «Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю».

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В России 22 июня отмечается День памяти и скорби.

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Тэги: Путин, патриарх Кирилл

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