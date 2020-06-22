Капитан «Реала» установил рекорд чемпионата Испании

В заключительном матче 30-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Реал» из Сосьедада со счетом 2:1. Один из голов записал на свой счет Серхио Рамос.

Для 34-летнего капитана мадридского «Реала» этот гол стал 68-м, забитым в чемпионате Испании. По этому показателю он обошел экс-защитника «Барселоны» Рональда Кумана и стал самым результативным защитником Ла Лиги.

Стоит отметить, что из своих 67 голов голландец 46 забил с пенальти, в то время как испанец лишь 12 раз забивал с 11-метрового.

Кроме того, Рамос повторил личный рекорд результативности в одном сезоне Ла Лиги. Гол в ворота «Реала Сосьедад» стал для него 7-м в текущем чемпионате.

Победа «Реала» стала для Рамоса 445-й в составе испанских клубов.

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