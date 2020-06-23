Зеленский утвердил «команду мечты» Саакашвили

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ.

Об этом говорится в указе № 245 от 23 июня.

Принимать участие в работе нацсовета по всем вопросам будут 14 членов.

Среди них Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры Алексей Резников, Ольга Стефанишина и Михаил Федоров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По согласию в это число вошли глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, а также представители Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, Американской торговой палаты Андрей Гундер, Общественного союза предпринимателей Вячеслав Климов и общественного союза «СЕО Клуб» Лана Синичкина.

Остальные 39 членов нацсовета будут приглашаться для рассмотрения отдельных вопросов.

Ранее стало ивестно, что Офис Президента не оплачивает работу Саакашвили в исполкоме реформ и не может объяснить основания существования и источник финансирования «команды Национального совета реформ».