Зеленский утвердил «команду мечты» Саакашвили
Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ.
Об этом говорится в указе № 245 от 23 июня.
Принимать участие в работе нацсовета по всем вопросам будут 14 членов.
Среди них Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры Алексей Резников, Ольга Стефанишина и Михаил Федоров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По согласию в это число вошли глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, а также представители Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, Американской торговой палаты Андрей Гундер, Общественного союза предпринимателей Вячеслав Климов и общественного союза «СЕО Клуб» Лана Синичкина.
Остальные 39 членов нацсовета будут приглашаться для рассмотрения отдельных вопросов.
Ранее стало ивестно, что Офис Президента не оплачивает работу Саакашвили в исполкоме реформ и не может объяснить основания существования и источник финансирования «команды Национального совета реформ».
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