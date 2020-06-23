Экс-президент Кыргызтана приговорен к 11 годам по делу освобождения «вора в законе»
В Кыргызстане к 11,2 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Бывший глава государства признан виновным в деле о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (на фото).
Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества.
По делу о незаконном освобождении криминального авторитета также признана виновной бывший генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Она приговорена к штрафу в 5 миллионов сомов ($66,6 тысяч) и лишена чина государственного советника III класса и звания «Заслуженный юрист».
Экс-советника председателя Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Кыргызстана Калыбека Качкыналиева приговорили к двум годам лишения свободы.
По делу о незаконном освобождении криминального «авторитета» Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Кыргызстана. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.
Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.
В 2019 году в МВД Кыргызстана возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер страны Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.
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