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16:33 23 Июня 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом на организованном им турнире Adria Tour.

«Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест», – сказал Джокович.

Добавим, что супруга Новака и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети – нет.

В марте этого года Джокович вместе с семьей пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии.

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Тэги: теннис, Новак Джокович, коронавирус

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