Врачи заявляют, что коронавирус наносит вред здоровью на всю жизнь

Вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера.

В руководстве Национальной службы здравоохранения, с которым ознакомилась The Telegraph, сообщается, что примерно у 30% пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, может остаться поврежденная и рубцовая ткань легких.

По некоторым оценкам, в Великобритании Covid-19, вероятно, были инфицированы около 3,5 млн человек, а это означает, что более миллиона человек могут столкнуться с «долгосрочными последствиями».

Доктор Хилари Флойд, глава нового центра по реабилитации после Covid-19 Национальной службы здравоохранения Великобритании, шокирована тем, насколько молодыми являются пациенты центра. Теперь здоровые люди, которым было 40-50 лет на момент заражения, сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде хронической усталости и нетрудоспособности.

«Это люди, которые были независимы, у них мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, занимались плаванием, были активны – теперь они в таком состоянии, что не могут встать с постели», – указывает она.

По словам доктора, «некоторый уровень истощения может сохраниться у них навсегда». Она отмечает, что многие пациенты также пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в своем здоровье. «У них высокая тревожность», – добавляет она.

В руководстве Национальной службы здравоохранения для врачей общей практики есть предупреждение, что около половины пациентов, проходивших лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса, могут остаться с «постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями», включая хроническую усталость.

Профессор Питер Оупеншоу, член государственной Консультативной группы по новым респираторным вирусным угрозам, заявил: «Мы весьма обеспокоены количеством людей, нуждающихся в последующем лечении после их госпитализации. Многие страдают от довольно затяжных последствий, особенно те, у кого было тяжелое течение заболевания».

По его словам, пациентам, прошедшим интенсивную терапию, в обычной ситуации требуется около года, чтобы вернуться к полному здоровью, но некоторым так и не удается этого сделать.

Тэги: здоровье, коронавирус