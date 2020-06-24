На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который восстанавливали 7 лет

Разрушенный пост на Прикарпатье торжественно открыли после длительного ремонта в 2015 году.

На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который семь лет восстанавливали после наводнения в 2008 году. Об этом пишет в среду, 24 июня, местное издание Курс.

Разрушенный мост соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь. Фото разрушенного моста выставили в соцсетях.

В 2008 году наводнение уже разрушало этот мост. Несколько лет жителям приходилось добираться до Калуша через Добровляни или Вестовую.

На восстановление моста понадобилось семь лет. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.

Ранее Подмихайлье и Хотинь соединял пешеходный канатно-подвесной мост длиной 145 метров через реку, построенный еще в 70-х годах прошлого века. После наводнению 2001 года мост находился в аварийном состоянии. В 2002 году было проведено частичный ремонт сооружения, а также укреплен крупногабаритными камнями один из берегов Лимници.

После наводнения в 2006 году инициативная группа с. Подмихайлье провела частичную замену деревянного моста, продольных и поперечных балок. Однако сохранить мост удалось только до 2008 года – в результате наводнения он был разрушен.

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