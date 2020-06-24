На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который восстанавливали 7 лет
Разрушенный пост на Прикарпатье торжественно открыли после длительного ремонта в 2015 году.
На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который семь лет восстанавливали после наводнения в 2008 году. Об этом пишет в среду, 24 июня, местное издание Курс.
Разрушенный мост соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь. Фото разрушенного моста выставили в соцсетях.
В 2008 году наводнение уже разрушало этот мост. Несколько лет жителям приходилось добираться до Калуша через Добровляни или Вестовую.
На восстановление моста понадобилось семь лет. В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.
Ранее Подмихайлье и Хотинь соединял пешеходный канатно-подвесной мост длиной 145 метров через реку, построенный еще в 70-х годах прошлого века. После наводнению 2001 года мост находился в аварийном состоянии. В 2002 году было проведено частичный ремонт сооружения, а также укреплен крупногабаритными камнями один из берегов Лимници.
После наводнения в 2006 году инициативная группа с. Подмихайлье провела частичную замену деревянного моста, продольных и поперечных балок. Однако сохранить мост удалось только до 2008 года – в результате наводнения он был разрушен.
Новости по теме
В пятницу, 27 сентября, из-за сильного ливня на участке автодороги, соединяющей райцентр Болград и село Кубей на юге Одесской области, произошел обвал части моста.
Общая сумма разрушений, причиненных майским паводком на Закарпатье составила более полмиллиарда гривен.
На ликвидацию последствий стихии необходимо не менее 150 миллионов гривен. Точная цифра будет названа после детального анализа ситуации.