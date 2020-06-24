Кроме украинских ученых из российского проекта Гамма-400 вышли итальянские, зато остались белорусы.

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта Гамма-400, который планировали к запуску на 2030 год. Об этом сообщил главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер, пишет РИА Новости.

Проект предполагает создание астрофизической космической обсерватории для наблюдения за Источниками гамма-излучения во Вселенной.

Ученый заявил, что в какой-то момент у них произошел разрыв отношений с итальянскими коллегами. Планировалось, что итальянцы сделают для обсерватории часть оборудования, которое измеряет угол полета гамма-частицы.

«С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, ведь их руководство якобы в вежливой форме рекомендовало ученым не участвовать», – отметил он.

Сообщается, что Украина должна была изготовить детекторы – прозрачные кристаллы, через которые проходит гамма-частица и теряет энергию, и ее можно измерить. Также украинская сторона была ответственна за аппаратуру, которая измеряет электромагнитную обстановку. Это оборудование будет производить российская сторона.

При этом в проекте будет участвовать Беларусь. Она готова сделать часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.