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17:29 24 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые смогли обнаружить «недостающее звено» между черными дырами и нейтронными звездами

Астрономы на протяжении десятилетий пытались найти доказательства существования объектов «массового пробела».

В космосе обнаружен «загадочный объект», ранее никогда не встречавшийся ученым во Вселенной. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследования Северо-Западного университета в США.

Астрономы впервые обнаружили космический объект, который может относиться к так называемому «массовому пробелу». Погибая, массивные звезды коллапсируют в черные дыры, а меньшие – становятся сверхновыми, превращаясь в нейтронные звезды.

Масса тяжелейшей нейтронной звезды в 2,5 раза больше, чем у Солнца, а самой легкой черной дыры – в 5 раз. Невозможность найти объект с массой между данными величинами привело к появлению «массового пробела».

Обнаружен ранее неизвестный космический объект

Корреспондент.net, Сегодня, 11:11
Обнаружен ранее неизвестный космический объект

Фото: YU JINGCHUAN, BEIJING PLANETARIUM

Астрономы на протяжении десятилетий пытались найти доказательства существования объектов «массового пробела».

В космосе обнаружен «загадочный объект», ранее никогда не встречавшийся ученым во Вселенной. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследования Северо-Западного университета в США.

Астрономы впервые обнаружили космический объект, который может относиться к так называемому «массовому пробелу». Погибая, массивные звезды коллапсируют в черные дыры, а меньшие – становятся сверхновыми, превращаясь в нейтронные звезды.

Масса тяжелейшей нейтронной звезды в 2,5 раза больше, чем у Солнца, а самой легкой черной дыры – в 5 раз. Невозможность найти объект с массой между данными величинами привело к появлению «массового пробела».

По словам ученых, обнаруженный таинственный объект может быть самой тяжелой из известных нейтронных звезд, или самой легкой черной дырой. Но он “выпадает” из рамок известных масс, оказавшись в 2,6 раза больше Солнца.

Объект зафиксировали во время слияния с черной дырой, масса которой в 23 раза больше массы Солнца. Астрономы отмечают, что данное открытие ставит под сомнение известные данные о гибели звезд и появлении бинарных систем.

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Тэги: Ученые, космос, черные дыры, нейтронные звезды, объект

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