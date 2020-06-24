Ученые смогли обнаружить «недостающее звено» между черными дырами и нейтронными звездами

Астрономы на протяжении десятилетий пытались найти доказательства существования объектов «массового пробела».

В космосе обнаружен «загадочный объект», ранее никогда не встречавшийся ученым во Вселенной. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследования Северо-Западного университета в США.

Астрономы впервые обнаружили космический объект, который может относиться к так называемому «массовому пробелу». Погибая, массивные звезды коллапсируют в черные дыры, а меньшие – становятся сверхновыми, превращаясь в нейтронные звезды.

Масса тяжелейшей нейтронной звезды в 2,5 раза больше, чем у Солнца, а самой легкой черной дыры – в 5 раз. Невозможность найти объект с массой между данными величинами привело к появлению «массового пробела».

Обнаружен ранее неизвестный космический объект Корреспондент.net, Сегодня, 11:11 00 ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА УКРАИНСКОМ 1 8333 Фото: YU JINGCHUAN, BEIJING PLANETARIUM Астрономы на протяжении десятилетий пытались найти доказательства существования объектов «массового пробела». В космосе обнаружен «загадочный объект», ранее никогда не встречавшийся ученым во Вселенной. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследования Северо-Западного университета в США. Астрономы впервые обнаружили космический объект, который может относиться к так называемому «массовому пробелу». Погибая, массивные звезды коллапсируют в черные дыры, а меньшие – становятся сверхновыми, превращаясь в нейтронные звезды. Масса тяжелейшей нейтронной звезды в 2,5 раза больше, чем у Солнца, а самой легкой черной дыры – в 5 раз. Невозможность найти объект с массой между данными величинами привело к появлению «массового пробела». По словам ученых, обнаруженный таинственный объект может быть самой тяжелой из известных нейтронных звезд, или самой легкой черной дырой. Но он “выпадает” из рамок известных масс, оказавшись в 2,6 раза больше Солнца. Объект зафиксировали во время слияния с черной дырой, масса которой в 23 раза больше массы Солнца. Астрономы отмечают, что данное открытие ставит под сомнение известные данные о гибели звезд и появлении бинарных систем.

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