Конкуренцію Кличку можуть скласти кандидати, яких немає в сьогоднішніх соціологічних рейтингах – Володимир Цибулько

Оприлюднені мерські рейтинги в столиці не відображають реальної картини симпатій киян.

Оприлюднені мерські рейтинги в столиці не відображають реальної картини симпатій киян. Причина – наявність там багатьох випадкових кандидатів та відсутність тих осіб, які могли б скласти суттєву конкуренцію діючому меру. Остаточний список кандидатів на посаду київського міського голови визначить післявиборчий склад Київради, посиливши партії, які мають авторитетного лідера.

Про це повідомив політолог Володимир Цибулько.



«Сьогодні маємо цікаву ситуацію, коли в суперники діючому меру Віталію Кличку пророчать багатьох людей, значна частина яких є суто випадковими, а деякі ще не підтвердили намір брати участь у виборчих перегонах. Серед них шоумен Сергій Притула, екс-градоначальник Олександр Попов, екс-нардеп Борислав Береза. З боку «Слуг народу» маємо просто неймовірне фонтанування кандидатами, починаючи від народного депутата-ресторатора Миколи Тищенка і закінчуючи ведучою 95 кварталу Оленою Кравець. Також говорили про головного санлікаря Віктора Ляшка, нардепів Олександра Дубінського, Ірину Верещук й навіть про спікера Дмитра Разумкова», – стверджує Цибулько.

За його словами, соціологічні дослідження також не відображають реальної картини суперництва за крісло мера.

«Соціологічне дослідження компанії Социс в якості лідерів мерських перегонів називає Віталія Кличка (32,5%), Андрія Пальчевського (6,9%) та Сергія Притулу (6,3%). Проте, ці рейтинги не відображають реальної картини суперництва за крісло мера, бо з одного боку насичені лише умовними, потенційними кандидатами, а з іншого не містять прізвищ тих осіб, які дійсно можуть серйозно вплинути на результати виборчого процесу. Наприклад, лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко може стати потужним суперником Кличка, якщо висуне свою кандидатуру. Нагадаю, що під час першого туру президентських виборів його підтримали 9,6% киян. Це більше, ніж дають соціологи основним суперникам Кличка. Крім того, за ним стоїть управлінський досвід та авторитет в безпековій сфері. І цим він вигідно відрізняється від багатьох заявлених кандидатів, які прийшли в політику та управління навіть не вчора, а сьогодні», – переконаний політолог.

Він також прогнозує, що остаточний список кандидатів на посаду київського міського голови визначить склад Київради.

«Партія «Слуга народу», маючи за даними Соцису рейтинг 12,8%, за наявності слабкого кандидата може суттєво втратити, в той же час «Сила і Честь», якій дають лише 1,7%, за умови кандидування Смешка, може зрости й подолати 5% бар’єр. Адже тут спрацює синергія зусиль партії та лідера і це дасть додаткові електоральні ресурси для завоювання позицій у міській представницькій установі», – заявив Володимир Цибулько.