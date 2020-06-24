Тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификацию за богохульство.

Во время матча 27-го тура против «Брешии» (1:1) Якини и Касерес на эмоциях позволили себе богохульные высказывания, что строжайше запрещено в итальянских лигах.

По информации Football Italia, дисциплинарный комитет дисквалифицировал их на один и два матча соответственно.

Издание отмечает, что благодаря отсутствию зрителей на трибунах стали лучше слышны реплики участников матча, поэтому стоит ожидать увеличения числа дисквалификаций такого рода. Касерес произнес «кощунственную фразу», покидая поле, а Якини выругался у боковой линии.

В Италии тщательно следят за репликами футболистов на поле, пересматривая видеозаписи встреч.

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