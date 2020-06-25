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Главная » Украина » Общество
16:02 25 Июня 2020 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

В Украине усилят наказание за оскорбление полицейских

Министерство внутренних дел намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в интервью изданию РБК-Украина.

- После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда на видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста, – сказал он.

Геращенко отметил, что будет введен дополнительный квалифицирующий признак.

- В статье Уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок, – сказал он.

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