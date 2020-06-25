НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:45 25 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин уволил губернатора Кировоградской области. Нашли замену в КВН?

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства.

Кабинет министров Украины сегодня, 25 июня, согласовал отставку Андрей Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Причины отставки не оглашались.

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Об отставке председателя Кировоградской ОГА сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.

Как ранее сообщали «Власти», бывшего директора команд КВН и зятя директора «Лиги смеха» Сергея Борзова накануне назначили губернатором Винницкой области.

Источник:

Новости по теме

Госдолг Украины растет – названа шокирующая сумма

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 0,8%, или на 0,68 млрд долларов до 82,12 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

В Украине запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19

Аналитическая панель статистики заболеваемости Covid-19 позволяет отслеживать данные заболеваемости в разрезе областей, районов и городов

В США против Ассанжа выдвинули новые обвинения

На этот раз они предполагают сговор основателя WikiLeaks с хакерами из группы Anonymous для совершения компьютерных вторжений.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В Украине запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19

14:35 Украина

Президента Кыргызстана не пустили на парад в Москве

18:35 Мир

Убийцу украинского чемпиона по кикбоксингу не могут наказать из-за отсутствия переводчика

18:13 Украина

Ученые смогли обнаружить «недостающее звено» между черными дырами и нейтронными звездами

17:29 Мир

Как Порошенко просил США помочь «мочить» Коломойского

16:08 Мир

Харьковские депутаты нарушили карантин на сессии горсовета

15:47 Украина

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта Гамма-400

15:21 Украина

На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который восстанавливали 7 лет

14:21 Украина

В Киеве резкий прирост больных COVID-19

12:00 Украина

Китайцы финансируют переизбрание Трампа

09:57 Мир

Суд обязал президента Бразилии носить медицинскую маску

08:49 Мир

Новости | Слоты