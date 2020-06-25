Кабмин уволил губернатора Кировоградской области. Нашли замену в КВН?
Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства.
Кабинет министров Украины сегодня, 25 июня, согласовал отставку Андрей Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Причины отставки не оглашались.
Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина.
Об отставке председателя Кировоградской ОГА сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.
Как ранее сообщали «Власти», бывшего директора команд КВН и зятя директора «Лиги смеха» Сергея Борзова накануне назначили губернатором Винницкой области.
Новости по теме
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 0,8%, или на 0,68 млрд долларов до 82,12 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитическая панель статистики заболеваемости Covid-19 позволяет отслеживать данные заболеваемости в разрезе областей, районов и городов
На этот раз они предполагают сговор основателя WikiLeaks с хакерами из группы Anonymous для совершения компьютерных вторжений.