Кабмин уволил губернатора Кировоградской области. Нашли замену в КВН?

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства.

Кабинет министров Украины сегодня, 25 июня, согласовал отставку Андрей Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Причины отставки не оглашались.

Решение об отставке Балоня приняли на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Об отставке председателя Кировоградской ОГА сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.

Как ранее сообщали «Власти», бывшего директора команд КВН и зятя директора «Лиги смеха» Сергея Борзова накануне назначили губернатором Винницкой области.