Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны
Бацька считает, что Кремль влияет на выборы и внутреннюю политику Беларуси.
Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.
Высказываясь о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал президент, его просто удивляют: «Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет».
Александр Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. «Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России, – добавил он. – Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это».
«По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, – отметил Президент. – Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. – Прим. БЕЛТА), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».
Глава государства обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», – заявил Александр Лукашенко.
«Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», – добавил Лукашенко.
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