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13:38 26 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп назвал своего экс-советника Болтона маньяком

Президент Дональд Трамп в четверг обрушился насвоего бывшего советника Джона Болтона в преддверии публикации его мемуаров «The Room Where It Happened».

«Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и предлагал сражаться с Россией или Китаем», – заявил глава государства в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, это давало определенные преимущества .

«На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы», – сказал президент.

Глава Белого дома также заявил, что Болтон плохо справлялся с работой, не был умным и находчивым.

«Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке», – отметил президент США.

Ранее Трамп назвал мемуары Болтона «сборником лжи и выдуманных историй».

«Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен», – написал американский президент в Twitter.

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Тэги: мемуары, Трамп, Джон Болтон

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