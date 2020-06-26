В Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте

Водитель пытался скрыться, но его автомобиль остановился из-за затора, созданного другими машинами.

В Одессе правоохранители задержали пьяного водителя BMW, который сначала перекрыл дорогу, а затем наехал на полицейского и «прокатил» его на капоте. Об этом накануне сообщила Думская со ссылкой на патрульную полицию.

Инцидент произошел вчера днем на Хуторской улице. Копы обратили внимание на автомобиль BMW, который в нарушение правил дорожного движения стоял посреди дороги, блокируя движение. Водитель вел себя агрессивно и явно был пьян.

«Полицейские вызвали эвакуатор. В этот момент нарушитель запрыгнул в машину и попытался уехать. Патрульный преградил ему дорогу, но это не остановило буяна. Он сбил правоохранителя и проехал с ним на капоте больше ста метров. Автомобиль остановился только из-за затора, созданного другими машинами», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали хулигана, а авто эвакуировали на штрафстоянку. Двое патрульных обратились в больницу с телесными повреждениями.

На нарушителя составили административные материалы по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ст.130 КУоАП). Также его привлекут к уголовной ответственности по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ст.345 УК Украины).

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