Швейцарская прокуратура завела уголовное дело на Мишеля Платини

Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки от экс-президента ФИФА, швейцарца Зеппа Блаттера.

Мишель Платини и Йозеф Блаттер



Ранее ФИФА обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой возобновить уголовное дело против Блаттера. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в коррупции при продаже прав на телетрансляцию Чемпионатов мира 2010 и 2014 годов в странах Карибского бассейна.

ФИФА на восемь лет отстранила Блаттера, а также Платини от футбольной деятельности за финансовые махинации.

В прошлом году Платини допрашивала французская финансовая прокуратура по делу об определении хозяина ЧМ-2022, однако официальных обвинений французы не выдвинули.

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