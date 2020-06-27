Швейцарская прокуратура завела уголовное дело на Мишеля Платини
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки от экс-президента ФИФА, швейцарца Зеппа Блаттера.
Ранее ФИФА обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой возобновить уголовное дело против Блаттера. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в коррупции при продаже прав на телетрансляцию Чемпионатов мира 2010 и 2014 годов в странах Карибского бассейна.
ФИФА на восемь лет отстранила Блаттера, а также Платини от футбольной деятельности за финансовые махинации.
В прошлом году Платини допрашивала французская финансовая прокуратура по делу об определении хозяина ЧМ-2022, однако официальных обвинений французы не выдвинули.
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Бывшему главе УЕФА не стали предъявлять обвинения, его задержали, чтобы допросить.
Мишель Платини подал в отставку главы УЕФА после того, как спортивный суд в Лозанне отказался отменить запрет на футбольную деятельность.
В отношении Блаттера и Платини были учтены смягчающие обстоятельства. Тем не менее они не смогут занимать какие-либо посты в мировом футболе до 2021 года.