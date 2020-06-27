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17:00 27 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ВСУ более 20 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Из новых заболевших 13 человек госпитализированы, еще восемь лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие стуки зафиксирован 21 новых случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает командования Медицинских сил в субботу, 27 июня.

«По состоянию на 10:00 в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 302 человека, летальных случаев – 5″, – говорится в сообщении.

Из новых заболевших 13 человек госпитализированы (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь – 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона – 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек (Киевская область – 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область – 2 военнослужащих, Днепропетровская область – 1 военнослужащий и Харьковская область – 1 сотрудник ВСУ). У них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на самоизоляции находятся 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток – 178 человек.

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Тэги: всу, covid-19

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