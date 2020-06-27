Карантин в Украине усилят еще в 13 областях

Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране», сказал Степанов.

Главные санитарные врачи 13 областей Украины будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС с вопросом усиления карантинных мер на этих территориях, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 июня.

«В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев», – сказал он.

Степанов отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране».

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