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21:00 28 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса

Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

Для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется более 31 миллиарда долларов, заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и мировые партнеры, сообщается на сайте ООН.

«В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19, – говорится в сообщении.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин.

Он подчеркнул, что для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. При этом она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается.

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумии Сваминатан заявила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, однако в нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.

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Тэги: вакцина, воз, covid-19

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