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07:28 29 Июня 2020 Просмотров 1323   КомментариевКомментарии

Трамп признал, что Россия «полностью переиграла» США

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация.

Трамп прокомментировал призывы своего соперника в предвыборной гонке бывшего вице-президента Джозефа Байдена не приглашать РФ присоединиться к «Большой семерке» (G7).

«Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России», – написал он в Twitter.

Он отметил, что при Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, «забрав важные части Украины».

Ранее Байден в эфире телекомпании NBC заявил, что Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к G7, если соответствуют действительности сведения газеты The New York Times о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

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Тэги: Россия, США, Трамп

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