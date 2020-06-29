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Главная » Украина » Общество
13:59 29 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В киевский супермаркет за пивом мужчина въехал в трусах и на коне

Забавное видео потешает пользователей.

В Киеве мужчина в одних трусах заехал в супермаркет на коне и попросил продать ему пиво. Наездник необычно объяснил свой поступок – в нижнем белье заходить просто постеснялся.

Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе, 5 (жилой массив Виноградарь). Соответствующее видео появилось в Facebook Киев Оперативный

«В трусєлях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика», – подписано видео.

Интересно, что очевидцы, комментирующие видео, вовсю советовали мужчине привязать коня к столбу, а самому сходить в магазин. На что он ответил, что не хочет заходить в магазин в одних трусах.

В комментариях пользователи шутят про правила посещения супермаркетов.

«Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно»; То есть с собаками, котиками заходить можно и все бл**ь молчат, а на коне зашел, все сразу подымают кипишь»; А где написано что на коне нельзя?» – пишут в сети.

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