В киевский супермаркет за пивом мужчина въехал в трусах и на коне
Забавное видео потешает пользователей.
В Киеве мужчина в одних трусах заехал в супермаркет на коне и попросил продать ему пиво. Наездник необычно объяснил свой поступок – в нижнем белье заходить просто постеснялся.
Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе, 5 (жилой массив Виноградарь). Соответствующее видео появилось в Facebook Киев Оперативный
«В трусєлях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика», – подписано видео.
Интересно, что очевидцы, комментирующие видео, вовсю советовали мужчине привязать коня к столбу, а самому сходить в магазин. На что он ответил, что не хочет заходить в магазин в одних трусах.
В комментариях пользователи шутят про правила посещения супермаркетов.
«Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно»; То есть с собаками, котиками заходить можно и все бл**ь молчат, а на коне зашел, все сразу подымают кипишь»; А где написано что на коне нельзя?» – пишут в сети.
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